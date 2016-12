Incendio in negozio a Palermo, muore per salvare la moglie

L'uomo che ha perso la vita nell'incendio che si è verificato stamane a Palermo si chiamava Michelangelo Abbate, 77 anni. Quando è divampato il rogo nel negozio l'uomo si trovava nell'esercizio commerciale insieme al figlio. L'uomo, insieme al congiunto, si è precipitato nell'appartamento di famiglia al primo piano per soccorrere la moglie; ma è rimasto intrappolato nelle fiamme alte, alimentate da alcuni prodotti altamente infiammabili della cartoleria-sanitaria, e per lui non c'è stato nulla da fare.



Il figlio della coppia ha bruciature alle mani ma si è rifiutato di andare in ospedale, così come la madre, anche lei leggermente ustionata. Il 118, invece ha condotto al Civico una vicina degli Abbate, presa dal panico. L'incendio, secondo la polizia che indaga, è avvenuto per cause accidentali, forse un corto circuito.