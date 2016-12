Incendio a Pantelleria, il sindaco: "Questi criminali non ci fermeranno"

A Pantelleria proseguono le operazioni di spegnimento del vasto incendio doloso che dalla sera di sabato sta divampando nell'isola, in particolare il bosco della Montagna Grande. Le fiamme, alimentate dal forte vento, interessano un'area di circa 300 ettari e rischiano di minacciare anche frazioni e abitazioni. Forte la reazione del sindaco Salvatore Gabriele, che in un video pubblicato su Facebook ha detto: "Questi criminali non ci fermeranno".

Pantelleria, l'incendio che sta devastando Montagna Grande 1 di 6 Ansa Ansa Pantelleria, l'incendio che sta devastando Montagna Grande 2 di 6 Ansa Ansa Pantelleria, l'incendio che sta devastando Montagna Grande 3 di 6 Ansa Ansa Pantelleria, l'incendio che sta devastando Montagna Grande 4 di 6 Ansa Ansa Pantelleria, l'incendio che sta devastando Montagna Grande 5 di 6 Ansa Ansa Pantelleria, l'incendio che sta devastando Montagna Grande 6 di 6 Ansa Ansa Pantelleria, l'incendio che sta devastando Montagna Grande leggi dopo slideshow ingrandisci

"Andiamo avanti con coraggio" - "Faccio appello al buon senso, alle persone per bene - ha aggiunto il primo cittadino nel suo appello -, alla dignità di ciascuno di noi perché quest'isola abbia il coraggio di cambiare e di cambiare in meglio". "Non saranno questi criminali - ha assicurato Gabriele - a bloccare il processo di avanzamento culturale di un territorio che ha bisogno di affrancarsi da queste meschinità. Noi andremo avanti con coraggio e con determinazione con una risposta ferma da parte dell'isola e di tutto lo Stato italiano". Per il sindaco di Pantelleria "oggi viene colpita tutta l'isola nella propria identità e nella propria dignità" e "noi con questo orgoglio ricostruiremo Pantelleria e tutto ciò che in queste ore sta bruciando".