Incendi sotto controllo in Sicilia, Alfano: "Ora accertare le responsabilità"

Sicilia, incendi nel Palermitano: bimbi dell'asilo intossicati
Diverse persone sono rimaste intossicate a causa degli incendi che si sono sviluppati nel Palermitano, in particolare nella zona delle Madonie, e che hanno portato alla chiusura dell'autostrada Palermo-Messina. Le fiamme hanno lambito anche l'asilo "Il Girasole" di Monreale: 50 bimbi intossicati. In azione senza sosta nella mattina di venerdì squadre dei vigili del fuoco, forestali e Canadair, ma già intorno a mezzogiorno la Protezione civile ha rassicurato tutti, spiegando che la situazione era "in deciso miglioramento".



Quasi certa l'origine dolosa della maggior parte degli incendi - Angelino Alfano, dopo la fine dell'emergenza, ha ringraziato tutti "perché si è scongiurata una tragedia" ma avverte: "Se si accertasse la responsabilità di persone in riferimento a questi devastanti incendi, la reazione sarà durissima perché non è consentito a nessuno rovinare la bellezza, la storia e il futuro della Sicilia. Faremo di tutto per accertarlo".



Sulla natura dolosa dei roghi ci va duro anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando: "Bisogna smetterla di pensare che atti di violenza possano garantire un posto di lavoro" facendo un implicito riferimento eventuale coinvolgimento nei roghi di qualche operatore forestale stagionale.



I numeri dell'emergenza - Alfano ha provato a fare chiarezza sui numeri dell'emergenza: "Noi abbiamo contato 685 interventi giovedì, con circa 400 uomini in campo tra vigili del fuoco e forze dell'ordine. Noi a fronte dei 30-40 focolai abbiamo avuto 80 centri colpiti, il lavoro non si completerà oggi, si lavorerà per alcuni giorni: ci attende un'estate di fatiche, noi siamo pronti e attrezzati".



Domati i roghi che minacciavano strade e autostrade - Nel pomeriggio sono stati domati anche i roghi che avevano colpito le autostrade A19 Palermo - Catania e A29 Palermo - Mazara del Vallo, nonché la strada statale 113 Settentrionale Sicula.



Mattarella ringrazia i vigili del fuoco - Fondamentale il lavoro dei vigili del fuoco, sottolineato in una nota anche dal capo di Stato Sergio Mattarella: "Esprimo il mio grande apprezzamento a tutti coloro che hanno collaborato in questa emergenza e che continuano ad assicurare i necessari interventi a tutela dei cittadini e a salvaguardia del territorio: le istituzioni devono garantire l'efficace e capillare impiego di tutte le risorse disponibili - ha aggiunto - e occorre verificare l'efficienza dei meccanismi di prevenzione".



Nel 2015 roghi aumentati del 49% - Scongiurata anche l'emergenza idrica a Cefalù, ora la preoccupazione è per l'estate in arrivo, tanto che Alfano ha annunciato che "in futuro dovremo usare ancora di più le tecnologie satellitari per capire cosa succede nei nostri territori". Purtroppo la tendenza è molto negativa, come ha ricordato Legambiente: nel 2015 i roghi sono aumentati del 49% rispetto all'anno precedente.