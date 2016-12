Incendi Sicilia, Crocetta: "Sospetto che dietro ci siano criminali"

"Non ho le prove, ma sospetto che dietro i roghi ci siano mani criminali". Lo ha detto il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, parlando degli incendi divampati mercoledì sera nel Palermitano. Dello stesso parere anche il presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci: "All'autocombustione credono solo i bambini, è una favoletta. Non è possibile che tutta l'Isola prenda fuoco per caso nello stesso momento: faremo la guerra ai piromani".