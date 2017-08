Incendi, rogo nelle Madonie: in caserma presunto piromane

Un uomo è stato condotto per accertamenti in caserma dai carabinieri di San Mauro Castelverde (Palermo), nelle Madonie, dove è in corso un vasto incendio che minaccia aziende agricole e allevamenti. L'uomo sarebbe stato visto in atteggiamento sospetto in prossimità di uno dei focolai dai quali si è sviluppato un fronte di fuoco di oltre un chilometro.