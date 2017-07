Incendi Ragusano, si lavora ancora per spegnere gli ultimi roghi

Si lavora ancora nel Ragusano per spegnere gli incendi che hanno coinvolto diversi centri della provincia, in particolare a Chiaramonte Gulfi, Comiso e nella stessa Ragusa. Le opere di spegnimento, informa una nota della Prefettura, sono ancora in corso, e il Comune ha individuato strutture per ospitare i residenti di una casa di riposo e di un centro di accoglienza che sono stati fatti sgomberare.