Incendi in Sicilia, Alfano: dura reazione per punire i piromani

"L'autocombustione è una pista suggestiva la reazione sarà durissima faremo di tutto per accettare eventuali responsabilità". Lo dice il ministro degli Interni, Angelino Alfano a Palermo. "La polizia e i carabinieri hanno mandato le informative alle Procure per trovare gli eventuali responsabili - aggiunge -. Darò tutti i mezzi a polizia e carabinieri per raggiungere l'obbiettivo di assicurare i responsabili".