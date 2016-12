Incendi: chiusa l'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo

E' sempre più critica la situazione nel Palermitano a causa degli incendi. Per un rogo tra Carini e Cinisi è stata chiusa, in entrambe le direzioni, l'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Fiamme sono segnalate anche sulla Palermo Catania negli svincoli tra Villabate e Bagheria. In precedenza era stato chiuso un tratto dell'autostrada A20 Palermo-Messina.