Immigrazione, soccorsi 305 migranti

Un barcone con a bordo 305 migranti è stato soccorso nel canale di Sicilia dalla nave svedese Poseidon, inserita nel dispositivo Triton. Il barcone era alla deriva in una zona 150 miglia a sud di Capo Passero. Dopo aver ricevuto l'allarme, la centrale operativa della Guardia Costiera ha dirottato in zona la nave svedese che ha concluso in nottata il trasbordo di tutti i migranti.