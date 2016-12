Immigrazione, nuovo salvataggio

Il cacciatorpediniere Mimbelli, della Marina Militare, che opera nella missione Mare sicuro in pattugliamento nel Mediterraneo, ha soccorso un gommone con numerosi migranti a bordo. L'unità era intervenuta anche mercoledì per prestare soccorso ai migranti naufragati al largo della Libia e si trova ancora in zona come nave-comando delle operazioni di ricerca di eventuali superstiti.