Immigrazione, nuovi sbarchi in Sicilia Nigeriana partorisce durante i soccorsi

18:33 - Ancora sbarchi sulle coste siciliane. Il giorno di Natale, una nigeriana soccorsa dalla nave militare Borsini, con altri migranti nel canale di Sicilia, ha partorito un bambino sulla nave Etna, dov'era stata trasferita. La madre e il neonato stanno bene e sono stati trasferiti a Messina con altri 900 migranti.

Altri quattrocento migranti sono stati soccorsi nel Canale di Sicilia dalla nave militare Foscari che li ha trasferiti a Pozzallo, nel Ragusano. A bordo dell'imbarcazione anche il corpo di un giovane deceduto. In tutto i migranti sono 364, in maggioranza uomini. Solo 22 le donne, delle quali tre in gravidanza che per controlli sono state ricoverate in ospedale. In 150 sono stati trasferiti in pullman ad Agrigento, mentre, gli altri 214 sono stati alloggiati nel centro di prima accoglienza di Pozzallo.