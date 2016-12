Immigrazione, 14 arresti a Palermo

La polizia ha arrestato a Palermo 14 persone accusate di far parte di un'associazione transnazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Coinvolti colletti bianchi, professionisti e imprenditori. Secondo quanto emerso dalle indagini, attraverso un sistema corruttivo venivano bypassate le limitazioni previste per l'ingresso in Italia di cittadini stranieri.