Il padre di Pamela Canzonieri chiede giustizia: "Restituiteci almeno la salma"

Per tre mesi sono stati lontani dalle telecamere, adesso i genitori di Pamela Canzonieri chiedono giustizia per la figlia, la 39enne di Ragusa uccisa in Brasile nella notte tra il 17 e il 18 novembre del 2016. Per quell'omicidio già a novembre è stato effettuato un arresto: secondo la polizia brasiliana Patricio Dos Santos avrebbe strangolato la donna dopo un suo rifiuto. Ma questa tesi non convince il papà di Daniela convinto che l'assassino non avrebbe agito da solo.