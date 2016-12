Guardia costiera salva 281 migranti

22:03 - La nave Fiorillo della Guardia costiera ha salvato 281 migranti in tre diverse operazioni in acque libiche. Nel primo intervento un barcone con 229 persone ha chiesto aiuto tramite telefono satellitare. Nel secondo caso si è trattato di un gommone con 39 ghanesi tra cui quattro donne, segnalato dalla nave italiana Asso 29. Ultimo in ordine cronologico un barchino in vetroresina con 13 libici segnalato dal rimorchiatore Almisan.