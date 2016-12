Guardia costiera salva 160 migranti in Canale di Sicilia

La Guardia Costiera è intervenuta in due distinte operazioni di salvataggio di migranti nel Canale di Sicilia. Sono state tratte in salvo in totale 160 persone, tra un barchino e un gommone. Le operazioni sono state coordinate dalla Centrale operativa e sono intervenute le unità della Guardia Costiera, Nave Fiorillo e motovedetta Classe 300.