Giovane muore d'infarto in parco giochi a Catania: era cardiopatico

Un ventiduenne di Gela, Simone Trubia, è morto nel parco giochi Etnaland di Catania. Il ragazzo soffriva di una grave cardiopatia ed era in attesa di subire un intervento. Era nell'impianto in compagnia di alcuni amici e dopo poco ha cominciato a sentirsi male. Immediato l'intervento dei due medici in servizio nella struttura, i quali più volte hanno tentato di rianimarlo ma purtroppo il ragazzo dopo circa 90 minuti ha smesso di respirare.