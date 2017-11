Gela, sgominata banda di rumeni specializzata in furti e rapine

La polizia ha sgominato a Gela una banda di romeni specializzati in furti e rapine. All'alba gli agenti hanno eseguito cinque provvedimenti restrittivi (tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, un arresto domiciliare e l'affidamento di uno dei complici, ancora minorenne, a un istituto di pena minorile). L'operazione è stata denominata "Ladri di biciclette" perché i malviventi si sono traditi in occasione del furto di una bici di notevole valore.