G7, fermati due siriani nel Ragusano: sono accusati di terrorismo

Il minorenne era stato registrato per la prima volta in territorio italiano presso l'hotspot di Pozzallo il 30 aprile. Successivamente era stato affidato a un centro di accoglienza a Caltagirone (Catania) da quale si era allontanato pochi giorni fa. Ora è stato trovato in possesso di documenti contraffatti. Il giovane ha dichiarato di aver avuto il cellulare con sé dalla partenza in Libia avendolo avuto in regalo da un amico, fatto non dimostratosi vero.



Il maggiorenne Walid Eibo, 25 anni, con passaporto maltese, è stato più volte registrato in arrivo o partenza sulla tratta Malta-Pozzallo. Dall'esame congiunto dei cellulari sono emersi una serie di contatti tra i due e condivisioni comuni anche di foto con kamikaze e colloqui in messaggistica ancora all'esame degli investigatori. Contatti sono stati avviati dalla Digos con gli organi di polizia maltesi per verificare se i due avevano programmato una prosecuzione del viaggio del minore o di entrambi verso altre mete.