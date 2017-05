G7, corteo di protesta a Giardini-Naxos: scontri con la polizia

Scontri tra manifestanti "No G7" e polizia a Giardini-Naxos, in provincia di Messina. Il corteo degli antagonisti non si è fermato dove era prevista la conclusione del percorso ed è avanzato verso lo schieramento delle forze dell'ordine, che hanno risposto con il lancio di fumogeni. La polizia si è schierata in assetto anti-sommossa. La situazione è ritornata alla normalità.

Alcuni giornalisti sono stati colpiti in maniera lieve dai fumogeni della polizia. Intanto si sono registrati nuovi momenti di tensione fra attivisti e agenti. I manifestanti hanno tentato di forzare il blocco delle forze dell'ordine, che avevano schierato blindati per ostruire il passaggio.



Dopo il primo contatto con le forze dell'ordine, alcuni ragazzi con delle magliette rosse del movimento "No G7" hanno provato nuovamente a sfidare il cordone di sicurezza. Il faccia a faccia è andato avanti per alcuni minuti e poi, dopo aver intonato il coro "La Sicilia paura non ne ha", hanno cominciato ad indietreggiare.