Cinque persone sono rimaste ferite a Palermo durante l'esplosione di fuochi d'artificio organizzati per una festa rionale nel quartiere storico di San Domenico. Per cause ancora da verificare, i giochi pirotecnici, invece di essere diretti verso l'alto, avrebbero colpito la folla. I feriti sono stati portati al policlinico del capoluogo siciliano.