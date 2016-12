Frana sull'A18 spacca la Sicilia in tre, Delrio: "Accertare le responsabilità"

“Una situazione molto, molto seria”. A parlare è il ministro dei Trasporti Graziano Delrio, che esprime le proprie preoccupazioni in merito alla situazione della viabilità siciliana a seguito della frana che ha interrotto l'A18, l'autostrada che collega Catania e Messina. E auspica che vengano accertate in fretta le responsabilità, "come abbiamo già agito per il crollo del viadotto Himera sulla A19".