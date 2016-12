Fontanarossa, volo Catania-Roma Vueling in ritardo di oltre otto ore

Giornata davvero pesante per gli sfortunati passeggeri del volo VY6137 Catania-Roma della Vueling, che sarebbe dovuto decollare alle 17.25 dall'aeroporto Fontanarossa. Il sito della compagnia aerea lo dà in ritardo di circa 8 ore: la partenza è prevista per l'1:10 e l'arrivo a Fiumicino è stimato alle 02:24. Si parla genericamente di "problemi tecnici".