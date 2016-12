Figlio Riina davanti al monumento per Falcone: "Ci mettono ancora i fiori a 'stu cosu"

"Ci mettono ancora i fiori a 'stu cosu". Sono le parole pronunciate nel 2001 dal figlio di Totò Riina , Salvatore Giuseppe, nei pressi dello svincolo di Capaci dell'autostrada A29, dove sorge il monumento in ricordo del giudice Giovanni Falcone , ucciso da Cosa Nostra il 23 maggio del 1992. E' quanto emerge da un'intercettazione telefonica. Solo pochi giorni fa, ospite di Bruno Vespa , Riina junior disse: " Ho rispetto sempre per i morti , tutti ".

Il contenuto della chiamata tra Salvatore Giuseppe Riina e un amico, reso noto da Repubblica.it, mostra dunque una realtà ben diversa rispetto a quella raccontata lo stesso figlio del "capo dei capi" nel suo libro. E rende tutto, se possibile, ancora meno sopportabile.



"Un colonnello deve pigliare una decisione. E la decisione fu quella: abbattiamoli", dice ancora Riina junior parlando delle stragi del 1992 costate la vita a Falcone e, il 19 luglio, a Paolo Borsellino. A "Porta a Porta" disse di "non sapere niente delle bombe".



"Nel '92 a maggio ci fu sta strage, a luglio l'altra. E poi giustamente a gennaio a mio padre l'arrestarono", dice ancora. L'interlocutore risponde: "E quindi chi è da fuori dice: sbagliarono". E lui replica: "Bravo, invece non è vero. Perché noi le corna le facevamo a tutti i compagni e dirgli: 'qua in Sicilia ci siamo noi'. Forse da là sopra in poi ci siete voi ma 'ca semu nuatri'".