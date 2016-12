Fiamme in una cabina Enel, ustionata gravemente una bimba a Palermo

Una bambina di 7 anni è rimasta gravemente ustionata per un incendio divampato da una cassetta di derivazione stradale dell'Enel elettrica in via Conte Ruggero, nel popoloso quartiere del Borgo Vecchio a Palermo. La piccola stava giocando insieme ad altri ragazzini accanto a un negozio di bombole. A un tratto tre bagliori seguiti da una grossa fiammata hanno investito la bimba che ha riportato ustioni gravi in tutto il corpo.