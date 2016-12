Falso cieco scoperto a Palermo: era stato assunto dalla Regione

Un falso invalido, che da più di 10 anni percepiva indebitamente un'indennità di accompagnamento in quanto riconosciuto "cieco assoluto", è stato smascherato a Palermo dalla guardia di finanza. L'uomo percepiva una retribuzione per la mansione di centralinista presso un ente della Regione siciliana, dove era stato assunto proprio perché non vedente. Il danno per le casse pubbliche supera i 300mila euro. E' stato denunciato per truffa aggravata.