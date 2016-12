Facevano ottenere pensioni a falsi invalidi: 17 arresti a Palermo

I carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno arrestato 17 persone componenti di un'organizzazione dedita a far ottenere pensioni d'invalidità a persone non in possesso dei requisiti di legge. Sono state accertate truffe ai danni dell'Inps per 1 milione e 500 mila euro. Le persone venivano talvolta accompagnate presso le commissioni mediche da false badanti, a loro volta già indebitamente riconosciute invalide.