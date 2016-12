Etna, disperso un turista tedesco

Un turista tedesco di 45 anni è disperso sull'Etna. L'uomo era in gita nella zona della Valle del Bove, sul versante sud-est del vulcano, quando ha smarrito la strada per il rientro. Nella zona soffia un forte vento e la temperatura è molto bassa. E' stato lui stesso a lanciare l'allarme chiamando col telefonino un amico che ha avvisato il 117 della guardia di finanza di Catania. Sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso.