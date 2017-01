Esplosione in una palazzina a Catania, tre feriti lievi

Tre persone, una donna e due bambini, sono rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave, a causa di un'esplosione al secondo piano di una palazzina a Catania. L'esplosione, causata probabilmente da una fuga di gas, ha coinvolto due appartamenti, parzialmente crollati. L'intero stabile di tre piani è stato evacuato e la zona è stata messa in sicurezza.