Esplode bombola da sub in azienda, un morto a Palermo

Una bombola da sub è esplosa causando la morte di un uomo di 54 anni. Paolo La Parola è stato investito in pieno dalla deflagrazione. Il 54enne si trovava in una delle sedi dell'azienda di cui era socio e che fa riparazioni e ricariche di bombole. La Parola è stato trovato riverso per terra. I medici hanno tentato di rianimare l'uomo, ma non c'è stato nulla da fare.