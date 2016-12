Eolie, adescava minori per fare foto pedopornografiche: arrestato

Un uomo di 52 anni è stato arrestato in una delle isole dell'arcipelago delle Eolie, in Sicilia, con l'accusa di pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico e adescamento di minore. Il provvedimento scaturisce dalla denuncia di una coppia di genitori di una bambina di 9 anni. L'arrestato non ha consumato atti sessuali con i piccoli ma li ha adescati per realizzare immagini di pedopornografia che poi venivano scambiate in Rete.