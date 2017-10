Enna, truffe su sito web: due arresti nell'Ennese

Pubblicavano annunci di vendita online, offrendo pezzi di ricambio di auto o moto, ma una volta pagati non spedivano la merce o inviavano pacchi con all'interno ferro vecchio. Per questo i carabinieri di Enna hanno arrestato una coppia, marito e moglie, con l'accusa di truffa aggravata e continuata. Secondo gli investigatori i due avrebbero compiuti più di 70 "colpi" per un guadagno stimato di oltre 80mila euro.