Enna, scontro tir-auto nella notte sulla statale 626: tre morti

Incidente nella notte sulla statale 626 "della Valle del Salso", nel territorio di Enna: coinvolte un'auto e un mezzo pesante, tre persone sono decedute. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine, per la gestione del traffico e per ripristinare la transitabilita' non appena concluse le attivita' giudiziarie in corso.