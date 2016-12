Duro colpo a clan Messina Denaro, 11 arresti e 3 ditte sequestrate

Gli uomini della Squadra mobile di Trapani hanno eseguito 11 misure cautelari e posto sotto sequestro tre imprese controllate da Cosa Nostra . L'operazione, denominata in codice "Ermes 2", infligge un altro duro colpo al clan del superlatitante Matteo Messina Denaro . Secondo gli inquirenti il boss, attraverso le imprese sequestrate, era in grado di condizionare gli appalti nella zona del Trapanese.

L'operazione, dove sono stati coinvolti settanta uomini delle forze di polizia, ha portato alla luce i contatti tra il clan di Mazara del Vallo, controllato da Vito Gondola, e quello di Castelvetrano. I due capi mafiosi, Gondola e Denaro, avrebbero preso accordi per spartirsi gli appalti e per risolvere eventuali problemi insorti durante le trattative. Sarebbe stato coinvolto anche un giornalista locale.



Il sistema prevedeva la registrazione delle imprese attraverso dei prestanome, ma in realtà erano le famiglie mafiose del territorio di Trapani a detenerne il controllo. In questo modo, Cosa Nostra avrebbe potuto infiltrarsi nei lavori per la realizzazione del parco eolico di Mazara del Vallo e nella ristrutturazione dell'ospedale locale.