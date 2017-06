Donna accoltella il marito nel Palermitano: è grave

Una donna ha accoltellato il marito al termine di una violenta lite a San Nicola l'Arena, una frazione marinara di Trabia sul litorale orientale palermitano. L'uomo, di circa 60 anni, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Civico di Palermo. La coppia era seguita dal servizio di salute mentale. In passato la donna avrebbe presentato diverse denunce contro il marito per violenze e maltrattamenti.