Diciotti, Sanità marittima: sbarco per 17 migranti, ma 4 donne non scendono

Evacuate le donne violentate in Libia - Sono state violentate in Libia le undici donne eritree segnalate per l'evacuazione medica. I medici hanno accertato i segni delle violenze subite nei centri dei trafficanti di esseri umani e disposto il ricovero delle vittime nell'ospedale Garibaldi di Catania. Cinque di queste donne hanno scelto però di rimanere sull'imbarcazione della guardia costiera per non lasciare la propria famiglia. Dei sei uomini sbarcati, invece, due saranno ricoverati per una sospetta tubercolosi, gli altri per una polmonite.



Sulla Diciotti, dove nei giorni scorsi erano stati segnalati anche diversi casi di scabbia, sono rimaste complessivamente oltre 120 persone tra eritrei, migranti delle Isole Comore, bengalesi, siriani, un egiziano e un somalo. Mercoledì erano già scesi dalla nave 27 minori non accompagnati.



Scontri tra manifestanti e polizia: ferito un agente - Nella serata di sabato alcune centinaia di manifestanti hanno protestato davanti alle forze dell'ordine schierate a protezione del molo dove è ormeggiata la Diciotti. I dimostranti, che chiedono di far sbarcare i 137 migranti ancora a bordo, hanno tentato di sfondare il cordone delle forze dell'ordine e si sono scontrati con gli agenti: un poliziotto è rimasto ferito nei tafferugli.