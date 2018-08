Diciotti, Msf al governo: "Consentire sbarco migranti per le cure"

Medici senza frontiere esorta "le autorità italiane a concedere rapidamente lo sbarco alle persone soccorse dalla nave Diciotti della guardia costiera italiana e lasciate per giorni in mare, in modo da poter prestare loro le cure" necessarie. La Ong lo afferma in un tweet precisando che la sua equipe "è in attesa di prestare i primi aiuti psicologici" ai profughi ancora in attesa davanti al porto di Catania.