Diciotti, i medici: 11 donne eritree violentate in libia, ricoverate

Sono state violentate in Libia le undici donne eritree sulla nave Diciotti che sono state segnalate per l'evacuazione medica. I medici hanno accertato i segni delle violenze subite nei centri dei trafficanti di umani e disposto il ricovero delle vittime nell'ospedale Garibaldi di Catania. Cinque di queste donne hanno scelto però di rimanere sull'imbarcazione della Guardia costiera per restare con la propria famiglia.