Diciotti, altre due accuse per Salvini ma lui dice: "Sono medaglie"

Oltre che per sequestro di persona, arresto illegale e abuso di ufficio, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è indagato dalla procura di Agrigento anche per sequestro di persona a scopo di coazione e omissione di atti d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta sui migranti a bordo della nave Diciotti. "Oggi ho scoperto che ho altri due capi di imputazione - ha commentato il vicepremier - che però per me sono medaglie".