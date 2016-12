Denise Pipitone, per il 16mo compleanno mamma Piera pubblica immagini inedite

Spegne 16 candeline Denise Pipitone , scomparsa da Mazara del Vallo (Trapani) all'età di 4 anni il 1° settembre 2004. E la mamma Piera Maggio la festeggia con un nuovo video pubblicato sulle pagine Facebook sempre attive per le ricerche. Nel filmato, immagini inedite della figlia neonata: a poche ore dalla nascita, con un grande fiocco bianco in testa nel giorno del battesimo, in culla e altri istanti dell'estate 2003. La speranza di farla tornare a casa non si spegne.

E' soprattutto attraverso i social network che Piera Maggio continua incessante la ricerca della figlia e vuole farle arrivare il suo tenero pensiero in un giorno tanto speciale. "Auguri Denise, per il tuo 16esimo Compleanno! In qualche parte in questo mondo tu ci sei ! Anche se non sei con noi, ti sentiamo con il cuore ❤... BUON COMPLEANNO! #DeniseNoiNonMolliamo ❤️", scrive la madre nelle due pagine Facebook dedicate alla scomparsa.



Già un paio di giorni prima rispetto al 26 ottobre Piera Maggio ricordava: "Denise, tra meno di due giorni sarà il tuo compleanno, e ancora una volta non potremo abbracciarti e festeggiare con te. Compirai 16 anni, sono sicura che sarai una bellissima ragazza, già come lo eri da bambina. La tua mamma Piera che ti pensa sempre e ti tiene dentro il ❤".