Delitto Loris, Veronica Panerello interrogata dal pm in carcere

Il sostituto procuratore di Ragusa, Marco Rota, il capo della Squadra mobile, Antonino Ciavola, e il capitano dei carabinieri, Domenico Spadaro, sono entrati nel carcere di Catania per interrogare Veronica Panarello. La madre del piccolo Loris in recenti dichiarazioni ha infatti chiamato in correità il suocero, Andrea Stival, sostenendo che sia stato lui a uccidere il bambino.