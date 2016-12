Delitto Loris, si decide sulla scarcerazione della madre Veronica

17:46 - Al via l'udienza del tribunale del Riesame che deciderà sul ricorso per la scarcerazione di Veronica Panarello, accusata di aver ucciso nel Ragusano il figlio di 8 anni. Il legale della donna spiega la sua linea difensiva: "Ogni volta che si studia un processo si trova sempre qualche criticità e ritengo che di criticità in questa vicenda processuale ne abbiamo trovate parecchie e anche, devo dire, rilevanti".

"Veronica Panarello vienecon l'animo sereno di chi non ha commesso alcun crimine. Confida in questo riesame, nella possibilità di poter confutare quello che è stato definito dal giudice un quadro gravemente indiziario", ha sottolineato l'avvocato Francesco Villardita.



"La mia linea difensiva - ha aggiunto Villardita - punterà sulla confutazione di tutti gli elementi che sono stati ritenuti gravi indizi di colpevolezza da parte del giudice e sarà supportata, oltre che da argomentazioni logico, giuridiche e di carattere empirico, anche da consulenze di esperti".



Davanti al tribunale anche il papà di Veronica - C'è anche Francesco Panarello, il papà di Veronica, al Palazzo di Giustizia di Catania in attesa della decisione dei giudici. Insieme a lui anche la zia di Veronica, Antonella, e il compagno di quest'ultima. Nessuno di loro ha voluto fare dichiarazioni. La famiglia Panarello, che inizialmente aveva preso le distanze da Veronica, adesso difende la giovane sostenendo la sua innocenza.