Delitto Loris, pm: in quell'angolo buio entra solo la madre

"In quell'angolo buio entra soltanto lei", Veronica Panarello. Lo ha affermato il sostituto procuratore Marco Rota nel processo per l'omicidio di Loris, ribadendo la richiesta di condanna a 30 anni di reclusione per la madre del bambino. Il magistrato, ricostruendo la dinamica del delitto, ha anche ricordato la perizia psichiatrica che esclude che la donna non fosse in grado di intendere e di volere.