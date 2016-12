Crollo viadotto Sicilia, 30 avvisi di garanzia: Anas nel mirino

08:34 - La Procura di Termini Imerese ha inviato 30 avvisi di garanzia tra dirigenti, funzionari Anas, collaudatori e imprenditori per il cedimento del “rilevato” sul viadotto Scorciavacche 2, che nel gennaio scorso si afflosciò in un punto, a pochi giorni dall’inaugurazione, avvenuta in dicembre, del nuovo tratto della strada statale 121 Palermo-Agrigento. Diverse le ipotesi di reato: si va dal disastro colposo all’abuso d’ufficio.

I pubblici ministeri e i carabinieri, coordinati dal procuratore Alfredo Morvillo, riporta La Stampa, vogliono chiarire le ragioni del cedimento e le eventuali responsabilità dell’Anas, incaricata dell’alta sorveglianza sui lavori.



La lista degli avvisi è aperta dal direttore regionale dell’Anas, Salvatore Tonti, responsabile nell'Isola per l'alta sorveglianza dei lavori del general contractor “Bolognetta Scspa”. Tra i destinatari delle notifiche i collaudatori del viadotto, dirigenti dell’azienda delle strade, responsabili del procedimento in Sicilia e funzionari della Direzione generale di Roma, alcuni dei quali ormai in pensione.