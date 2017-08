Crollo viadotto in Sicilia, cinque avvisi di conclusione indagine

La procura di Termini Imerese ha inviato 5 avvisi di conclusione indagini per il crollo del viadotto Himera lungo l'A19 Palermo-Catania del 10 aprile 2015. Gli indagati, per omissione di atti d'ufficio e attentato alla sicurezza sono Calogero Foti, dirigente protezione civile, Calogero Lanza, ex sindaco Caltavuturo (Pa), Mariano Sireci, responsabile protezione civile di Caltavuturo, Salvatore Muscarella e Giuseppe Siragusa, dipendenti Anas.