Confisca a cognato Messina Denaro

Beni mobili e immobili, autovetture per un valore complessivo di oltre 600mila euro sono stati confiscati, dalla Dia di Trapani, a Gaspare Como, 47 anni, commerciante di Castelvetrano, pregiudicato per associazione a delinquere ed estorsione e cognato di Matteo Messina Denaro. Como si trova agli arresti domiciliari ed è accusato di avere intestato beni a familiari e prestanome per sottrarsi alla normativa in materia di misure di prevenzione.