Comiso, a fuoco uffici del Comune Diffuso video del piromane in azione

E' stato diffuso il video che mostra il piromane di Comiso, in provincia di Ragusa, in azione. L'uomo, all'alba di giovedì, si è introdotto nell'ufficio protocollo e notifiche del Comune e, dopo aver cosparso il pavimento di benzina, ha appiccato il fuoco. "I cittadini sono invitati a contattarci per riferire notizie utili in merito al soggetto che è stato ripreso dai sistemi di videosorveglianza", è l'appello lanciato dalla polizia.