Colle: incredulità per morte bimba

19:37 - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso "incredulità" per la vicenda della neonata morta in ambulanza mentre veniva trasferita a Ragusa in quanto all'ospedale di Catania non c'erano posti disponibili. Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha commentato: "Vicenda che lascia sgomenti, abbiamo immediatamente inviato gli ispettori in Sicilia per fare luce su quanto accaduto".

