Un operaio di 48 anni, Giuseppe Milizia, è morto mentre era al lavoro al centro commerciale Le Rondini di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Mentre era impegnato nella pulizia del tetto, il controsoffitto ha ceduto e l'uomo è precipitato per diversi metri, finendo tra gli scaffali del reparto casalinghi, dove in quell'esatto momento c'erano alcuni clienti, rimasti illesi.