Ben Mohamed Ayari Borhane , il detenuto tunisino del carcere di Opera considerato a rischio radicalizzazione , evaso la notte tra il 17 e il 18 maggio dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano, è stato catturato a Palermo dagli agenti del Nic, il Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria. L'uomo, 43 anni, stava per imbarcarsi per la Tunisia.

Borhane, che si era autoproclamato imam ed era impegnato a raccogliere materiale propagandistico pro-jihad e ad arruolare compagni di prigione. All'ospedale Fatebenefratelli di Milano, con la scusa di dover andare in bagno, era fuggito dalla finestra del pronto soccorso.



Il 43enne presumibilmente si trovava a Palermo già dal 20 maggio. Sabato sera, quando con un passaporto falso si è recato alla biglietteria per imbarcarsi per la Tunisia, non sapeva che dall'altra parte dello sportello ci fosse in realtà un agente della Penitenziaria; e altri uomini erano già appostati per catturarlo. E' stato trasferito nel carcere palermitano.