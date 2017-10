Catania, violentata dopo la discoteca: tre fermi

Tre italiani di 23, 34 e 36 anni, sono stati fermati dai carabinieri per violenza sessuale nei confronti di una giovane di 25 anni. Lo stupro si è consumato nella notte tra sabato e domenica nel Catanese. La Procura chiederà la convalida del provvedimento. Dopo una serata in discoteca, uno dei tre si è offerto di riaccompagnare a casa la ragazza ma, dopo essersi diretto in una zona isolata, l'ha violentata insieme agli altri due uomini.

La ricostruzione - Secondo quanto si apprende, la ragazza si sarebbe recata in discoteca insieme a una persona che avrebbe conosciuto su un social network. Durante la serata la 25enne avrebbe legato con un altro giovane e avrebbe accettato di farsi accompagnare a casa da lui. A bordo della vettura, però, la vittima ha trovato gli altri due aggressori che l'avrebbero condotta in una zona isolata di un paese etneo che conoscevano bene. Le violenze sarebbero durate alcune ore. La 25enne è stata abbandonata in strada dove un passante l'ha notata e l'ha soccorsa e, senza chiamare il 112, l'ha portata nella locale stazione dei carabinieri che hanno avviato le indagini.



I militari dell'Arma hanno raccolto le dichiarazioni della vittima e avviato accertamenti e verifiche, riuscendo a fermare i tre, bloccati singolarmente in paesi diversi tra loro. L'inchiesta è coordinata dal procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, dall'aggiunto Marisa Scavo e dal sostituto Fabio Regolo.